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Путин лично поздравил Галину Волчек с 85-летием 

RT на русском + ещё 39 2 часа назад
Фото: © @Kremlinpool_RIA
Президент России Владимир Путин приехал в театр «Современник» и лично поздравил с 85-летнием его художественного руководителя Галину Волчек.
Об этом информирует РИА Новости.
Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах президента поздравить Волчек с юбилеем и с тем, что «Современник» вернулся в историческое здание на Чистом бульваре.
Также в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что благодаря ответственному отношению к своему призванию, любви к родному театру и зрителям худрук «Современника» заслужила непререкаемый авторитет и огромное уважение.
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