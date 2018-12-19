Путин лично поздравил Галину Волчек с 85-летием

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков сообщил о планах президента поздравить Волчек с юбилеем и с тем, что «Современник» вернулся в историческое здание на Чистом бульваре.

Также в поздравительной телеграмме, опубликованной на сайте Кремля, Путин отметил, что благодаря ответственному отношению к своему призванию, любви к родному театру и зрителям худрук «Современника» заслужила непререкаемый авторитет и огромное уважение.