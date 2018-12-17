Президент России Владимир Путин заявил, что члены "Нового величия" планировали вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму. Об этом он сказал на заседании Совета по правам человека 11 декабря, полная стенограмма которого опубликована на сайте Кремля в понедельник.
"Для привлечения своих сторонников это движение "Новое величие" планировало организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", — отметил глава государства.
По его словам, активисты движения изыскивали возможность приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов, вели тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково Московской области.
"Я посмотрю на это, я вам обещаю, — сказал президент. — Я просто об этом не знал ничего, вот теперь узнал, когда готовился к нашей встрече. Посмотрю повнимательнее".
Говоря о движении "Сеть", президент процитировал представленную ему справку о том, что по местам сбора и жительства участников движения обнаружены и изъяты учредительные и программные документы, закамуфлированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором, два пистолета Макарова с боекомплектами, гранаты с запалами РГН-1 и РГД-5, карабин "Сайга", компоненты для изготовления взрывчатки и взрывных устройств.
"Понимаете, это такая серьезная вещь, — резюмировал Путин. — Нам что с вами мало терактов где-то там"?
Ранее Путин на встрече с новым составом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал разобраться в ряде обстоятельств, связанных с делами организаций "Новое величие" и "Сеть". Так он отреагировал на выступление члена СПЧ телеведущего Николая Сванидзе, который назвал эти дела "очень мутными", добавив, что "там пытки, провокации и уже очень тяжелые последствия для здоровья двух молоденьких девочек".
Дело "Нового величия"
Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" возбуждено по части 1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте. Всего по этому делу проходят 10 человек, среди которых 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик.
По версии следствия, участники группы хотели захватить власть в России после государственного переворота. Сами они утверждают, что идею "создать организацию" им подсказали внедренные сотрудники полиции и ФСБ. Как следует из показаний одного из фигурантов дела, участники организации планировали посещения ночных клубов, "в ходе которых хотели собирать компромат на российских чиновников". Но, по словам адвоката Максима Пашкова, обвиняемые отказались от этой идеи, так как у них не было на это денег.