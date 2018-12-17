Путин заявил, что активисты «Нового величия» тренировали свою боеподготовку в Подмосковье

"Для привлечения своих сторонников это движение "Новое величие" планировало организовать вербовочную работу на Северном Кавказе, в Поволжье и в Крыму", — отметил глава государства.

Московской области. По его словам, активисты движения изыскивали возможность приобретения бронежилетов, противогазов, шлемов, вели тренировки по боевой подготовке и изготовлению зажигательных смесей в январе-феврале 2018 года в помещении недостроенной больницы города Хотьково

"Я посмотрю на это, я вам обещаю, — сказал президент. — Я просто об этом не знал ничего, вот теперь узнал, когда готовился к нашей встрече. Посмотрю повнимательнее".

Говоря о движении "Сеть", президент процитировал представленную ему справку о том, что по местам сбора и жительства участников движения обнаружены и изъяты учредительные и программные документы, закамуфлированное под огнетушитель самодельное взрывное устройство на основе алюминиевой селитры мощностью 2,5 кг в тротиловом эквиваленте с самодельным детонатором, два пистолета Макарова с боекомплектами, гранаты с запалами РГН-1 и РГД-5, карабин "Сайга", компоненты для изготовления взрывчатки и взрывных устройств.

"Понимаете, это такая серьезная вещь, — резюмировал Путин. — Нам что с вами мало терактов где-то там"?

Ранее Путин на встрече с новым составом Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) пообещал разобраться в ряде обстоятельств, связанных с делами организаций "Новое величие" и "Сеть". Так он отреагировал на выступление члена СПЧ телеведущего Николая Сванидзе , который назвал эти дела "очень мутными", добавив, что "там пытки, провокации и уже очень тяжелые последствия для здоровья двух молоденьких девочек".

Дело "Нового величия"

Уголовное дело в отношении участников "Нового величия" возбуждено по части 1 и части 2 статьи 282.1 УК РФ ("Организация экстремистского сообщества и участие в нем"), все фигуранты были помещены под стражу и под домашний арест в марте. Всего по этому делу проходят 10 человек, среди которых 18-летняя Анна Павликова и 19-летняя Мария Дубовик.