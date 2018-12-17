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Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным
Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным

Путин обсудил на Совбезе аномальный мороз и Балканы 

Российская Газета + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза РФ. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Обсуждались вопросы внутрироссийской социально-экономической повестки.
"Акцентирована необходимость особо плотного контроля за работой всех систем ЖКХ в регионах, где в эти дни наблюдаются аномальные морозы", — уточнили в Кремле.
Участники также подробно обменялись мнениями о ситуации на Балканах.
В совещании приняли участие премьер-министр Дмитрий Медведев, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, спикер Госдумы Вячеслав Володин, руководитель кремлевской администрации Антон Вайно, министр иностранных дел Сергей Лавров, директор ФСБ Александр Бортников, секретарь Совбеза Николай Патрушев, директор СВР Сергей Нарышкин, глава МВД Владимир Колокольцев, спецпредставитель президента по вопросам природоохранной деятельности, экологии и транспорта Сергей Иванов.
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