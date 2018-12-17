Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным

«В такой формулировке эта тема не стоит на повестке дня, она не обсуждалась, об этом не идет никаких разговоров», — передает слова Пескова ТАСС.

При этом представитель Кремля заявил, что РФ и Беларусь развивают формат Союзного государства и назвал Белоруссию «союзником с большой буквы».

Песков подчеркнул, что белорусский лидер Александр Лукашенко также исключил возможность объединения Белоруссии и России.

Говоря о возможных планах по расширению интеграции двух стран, пресс-секретарь отметил, что они «концептуально прописаны в документах, которые существуют в арсенале договорно-правовой базы Союзного государства».

На пресс-конференции для российских журналистов в Минске Лукашенко сказал, что Белоруссия никогда не войдет в состав России, а понятие «суверенитет» для его страны является святым.