В министерстве иностранных дел России в скором времени появится департамент информационной безопасности, сообщает ТАСС.
Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В скором времени в МИД России откроется департамент по информационной безопасности как административная реакция на проявление все более и более актуальной проблемы", — заявил Ульянов.
Ранее сообщалось, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг.