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Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным
Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным

В МИД России появится департамент информационной безопасности 

Газета.Ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
В министерстве иностранных дел России в скором времени появится департамент информационной безопасности, сообщает ТАСС.
Об этом заявил российский постпред при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.
"В скором времени в МИД России откроется департамент по информационной безопасности как административная реакция на проявление все более и более актуальной проблемы", — заявил Ульянов.
Ранее сообщалось, что официальному представителю МИД России Марии Захаровой присвоили новый дипломатический ранг.
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