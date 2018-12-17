Посол Кубы в РФ Херардо Пеньяльвер Порталь поблагодарил Совет Федерации за принятие заявления в поддержку отмены блокады страны со стороны США, отметив, что Россия имеет большое влияние в этом вопросе.
"Мы хотели поблагодарить за поддержку Совет Федерации, за принятие 24 октября резолюции против блокады США против Кубы. Для нас поддержка России — это главное. Россия как член ООН, как член Совета безопасности, как главный союзник международных организаций, союзник мира и справедливости, Россия имеет большое влияние, и этот пример, который подает Россия, выступая против блокады Кубы, имеет влияние в других государствах, которые тоже поддерживают нашу борьбу против блокады", — сказал кубинский дипломат на встрече с главой комитета Совета Федерации по международным делам Константином Косачевым.
Совет Федерации 24 октября принял заявление о недопустимости блокады Кубы. Сенаторы призвали США к выполнению резолюций Генеральной Ассамблеи ООН, а Конгресс Соединенных Штатов Америки — к безотлагательной отмене законодательных актов об экономической, торговой и финансовой блокаде Кубы.