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Совфед одобрил закон о декриминализации наказания «за лайки и репосты» 

ТАСС + ещё 37 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Совет Федерации одобрил на заседании в пятницу пакет законов, предусматривающих частичную декриминализацию ст. 282 Уголовного кодекса России ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").
Речь идет о смягчении ответственности по делам за так называемые лайки и репосты в интернете.
Из Уголовного кодекса (УК) РФ исключаются и переводятся в Кодекс РФ об административных правонарушениях (КоАП) наказания, предусмотренные ч. 1 ст. 282 УК РФ, если нарушение закона происходит впервые. Речь идет о "действиях, направленных на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, отношения к религии, а равно принадлежности к какой-либо социальной группе, совершенных публично, в том числе с использованием СМИ либо информационно-телекоммуникационных сетей, включая интернет".
Если ранее человек не совершал подобных действий, он будет привлекаться к административной ответственности в виде штрафа в размере от 10 тыс. до 20 тыс. рублей, или обязательных работ на срок до 100 часов, или административного ареста на срок до 15 суток. Для юридических лиц предусматриваются штрафные санкции в размере от 250 тыс. до 500 тыс. рублей. При этом сроки давности административного производства по правонарушениям, связанным с лайками и репостами, продлеваются с трех месяцев до одного года.
Уголовное преследование за это правонарушение, согласно законам, инициированным президентом РФ, может наступить уже при первом рецидиве. Если правонарушение, за которое лицо было привлечено к административной ответственности, будет зафиксировано повторно в течение года, наказание будет назначаться исходя из прежних норм УК РФ — лишение свободы на срок от двух до пяти лет.
Как сообщалось, закон будет иметь обратную силу и распространяться на ранее возбужденные уголовные дела и вынесенные приговоры.
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Политика , Совет Федерации
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