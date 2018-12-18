Кремль оценил доклад для сената США о «вмешательстве»

Песков, комментируя доклад для сената США, заявил, что информация по документу, которую он прочитал в общем доступе, «ничего кроме непонимания вызвать не может, потому что там абсолютно общие озвучены претензии, обвинения», передает РИА «Новости»

Так, Москве «ставится в упрек, что кто-то критически относится к ситуации в той или иной области в США», однако «причем здесь Россия, не отмечается».

Пресс-секретарь главы государства добавил, что Кремль не согласен с этим докладом, а обвинения во «вмешательстве» считает «это абсолютно не основанными ни на чем утверждениями».

«Российское государство, российское правительство не имело и не имеет ничего общего с какими-либо вмешательствами, тем более с такими абстрактно описанными вмешательствами», — подчеркнул Песков.

Ранее в отчете, подготовленном для сената США, заявили, что российская «пропагандистская война», которую связывают с «вмешательством» в выборы в США в 2016 году, якобы продолжается до сих пор усилиями Агентства интернет-расследований.