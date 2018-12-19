Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров заявил в беседе с RT о том, что ультиматумы, которые США предъявляют России в рамках Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД), являются неприемлемыми и беспочвенными.
«Я хочу напомнить недавнее заявление нашего президента, который отметил, что в военном бюджете США на будущий год уже предусмотрены расходы на разработку новых ракетных систем средней и меньшей дальности. Это говорит о том, что вопрос для них решён, в бюджет виртуальные цифры не закладываются, а всё, что происходит последнее время — попытка подтолкнуть Россию к первому шагу, к выходу из договора, чтобы потом всё свалить с больной головы на здоровую», — отметил Джабаров.
При этом сенатор добавил, что ультиматумы США неприемлемы, «совершенно беспочвенны и пусты по сути».
Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что решение США выйти из Договора РСМД является окончательным.
Он также подчеркнул, что Москва неукоснительно соблюдает положения договора, а правовое обоснование Вашингтона для возможной приостановки выполнения соглашения несостоятельно.
Президент Академии реальной политики, эксперт Академии военных наук России Владимир Прохватилов в беседе с НСН оценил заявление американского лидера Дональда Трампа о планах выхода США из ДРСМД.