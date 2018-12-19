В Совфеде заявили о беспочвенности ультиматумов США по ДРСМД

«Я хочу напомнить недавнее заявление нашего президента, который отметил, что в военном бюджете США на будущий год уже предусмотрены расходы на разработку новых ракетных систем средней и меньшей дальности. Это говорит о том, что вопрос для них решён, в бюджет виртуальные цифры не закладываются, а всё, что происходит последнее время — попытка подтолкнуть Россию к первому шагу, к выходу из договора, чтобы потом всё свалить с больной головы на здоровую», — отметил Джабаров.

При этом сенатор добавил, что ультиматумы США неприемлемы, «совершенно беспочвенны и пусты по сути».

Он также подчеркнул, что Москва неукоснительно соблюдает положения договора, а правовое обоснование Вашингтона для возможной приостановки выполнения соглашения несостоятельно.