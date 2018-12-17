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В Кремле не комментируют новый отчет о «вмешательстве» РФ в выборы в США 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Кремль не знаком с новым отчетом о "вмешательстве" России в выборы в США, подготовленном для сената, поэтому не может его никак прокомментировать, сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Новый отчет о "вмешательстве" России в американские выборы президента 2016 года, результаты которого основаны на "самом развернутом анализе" миллионов публикаций, подготовлен для комитета сената по разведке, сообщает газета Washington Post со ссылкой на черновик отчета, попавший в распоряжение издания. Ранее американские СМИ обвинили Россию в поддержке Дональда Трампа на выборах в США через соцсети, но не предоставили доказательств. В частности, обвинения касались "Агентства по изучению интернета" (Internet Research Agency) из Санкт-Петербурга.
Я не могу это прокомментировать, потому что я не видел документа, на который вы ссылаетесь. Я не знаю, о каких сообщениях этого агентства интернет-исследований идет речь. Поэтому не имея информации, к сожалению, лишен возможности это комментировать", — сказал Песков, отвечая на вопрос о том, как он может прокомментировать информацию СМИ о появлении нового отчета о "вмешательстве" России в выборы в США.
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