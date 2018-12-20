Песков рассказал об отношении Путина к вопросам журналистов

Президент РФ Владимир Путин не любит отвечать на пресс-конференциях на один и тот же вопрос, но всегда терпеливо это делает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков

«Он не любит отвечать на вопросы, о которых он уже говорил», — сообщил Песков в интервью телеканалу «Россия 24».

Подобные ситуации, по мнению Пескова, не редкость.

«Он иногда очень подробно и очень логично обсуждает ту или иную субстанцию, ту или иную тему, и буквально через несколько минут его спрашивают опять то же самое», — отметил он.

По словам Пескова, это свидетельствует о том, что журналист не слушал предыдущего ответа главы государства.

«Становится обидно, жалко. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту. Но, с другой стороны, он терпеливо отвечает на все вопросы», — констатировал представитель Кремля.

При этом сам Песков, отвечая на вопрос, какие из тем, поднимаемых журналистами, лично ему не нравятся или надоели, сообщил, что для него таких нет.