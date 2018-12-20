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Песков рассказал об отношении Путина к вопросам журналистов 

РИА Новости + ещё 14 2 часа назад
Президент РФ Владимир Путин не любит отвечать на пресс-конференциях на один и тот же вопрос, но всегда терпеливо это делает, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
«Он не любит отвечать на вопросы, о которых он уже говорил», — сообщил Песков в интервью телеканалу «Россия 24».
Подобные ситуации, по мнению Пескова, не редкость.
«Он иногда очень подробно и очень логично обсуждает ту или иную субстанцию, ту или иную тему, и буквально через несколько минут его спрашивают опять то же самое», — отметил он.
По словам Пескова, это свидетельствует о том, что журналист не слушал предыдущего ответа главы государства.
«Становится обидно, жалко. Как мне кажется, это не совсем нравится президенту. Но, с другой стороны, он терпеливо отвечает на все вопросы», — констатировал представитель Кремля.
При этом сам Песков, отвечая на вопрос, какие из тем, поднимаемых журналистами, лично ему не нравятся или надоели, сообщил, что для него таких нет.
«Все достаточно разнообразно. Жизнь идёт очень быстро, и информация живет, как мотылёк. Поэтому все время нужно отвечать на новые вопросы», — сказал он.
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