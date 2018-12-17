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Кремль высказался об объединении с Белоруссией во главе с Путиным

Трюдо охарактеризовал Путина одним словом 

Газета.Ru + ещё 4 25 минут назад
Фото: Reuters
Канадский премьер Джастин Трюдо описал президентов России и США Владимира Путина и Дональда Трампа одним словом. Об этом сообщает CTV News.
Как отмечается, премьер-министру предложили поучаствовать в блиц-опросе, во время которого он должен был отвечать давать односложные ответы. Российского лидера Трюдо назвал "проблемным", в то время как президент США кажется ему "непредсказуемым".
Ранее сообщалось, что самым холодным моментом в американо-канадских отношениях за последние месяцы может стать тот факт, что президент США Дональд Трамп отказал в личной встрече премьер-министру Канады Джастину Трюдо на полях Генеральной ассамблеи ООН в Нью-Йорке.
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