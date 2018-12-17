Трюдо охарактеризовал Путина одним словом

Как отмечается, премьер-министру предложили поучаствовать в блиц-опросе, во время которого он должен был отвечать давать односложные ответы. Российского лидера Трюдо назвал "проблемным", в то время как президент США кажется ему "непредсказуемым".