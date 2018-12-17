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Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье
Увеличилось число жертв трагедии в Подмосковье

Кремль обратился с просьбой к журналистам перед пресс-конференцией Путина 

Деловая газета «Взгляд» 49 минут назад
Организаторы большой пресс-конференции президента России Владимира Путина попросили журналистов не приносить на мероприятие слишком крупные плакаты.
«Просьба во время пресс-конференции не использовать плакаты размером более формата А3 (297х420 мм), так как это мешает работе фотографов и операторов», — говорится в аккредитационном письме, направленном журналистам Департаментом аккредитации и брифингов Управления пресс-службы и информации президента, передает ТАСС.
Также тележурналистов попросили не использовать в зале и расположенных рядом помещениях радиомикрофоны и другие радиосистемы, поскольку они могут создать помехи для другого оборудования. Вместо этого предложено подключать традиционные шнуровые микрофоны.
Традиционно журналисты на таких пресс-конференциях пытаются привлечь внимание Путина с помощью плакатов, иллюстрирующих их вопрос или регион, который представляет репортер. Часто их делают заранее и приносят с собой, а иногда оформляют непосредственно перед началом пресс— конференции.
Для журналистов в московском Центре международной торговли будет доступен бесплатный Wi-Fi и будет работать буфет.
На большую пресс-конференцию президента аккредитовались 1702 человека, это рекордное количество журналистов. Общение президента и журналистов пройдет 20 декабря в 12.00 мск.
Съемочные группы и фотокорреспондентов просят приехать на мероприятие заранее, поскольку их техника требует больше времени для проверки. Пишущие журналисты должны быть на месте проведения не позднее, чем за час до начала.
До места журналисты смогут добраться бесплатно на специально организованных автобусах-шаттлах с пометкой «Пресса» от станции метро «Выставочная».
Трансляция будет вестись по телеканалам «Россия-1», «Россия-24», «Первый канал». Также эфир будет транслироваться на радиостанциях «Маяк», «Вести ФМ», «Радио России».
Для иностранных журналистов предусмотрен синхронный перевод пресс-конференции на английский, французский и немецкий языки.
В 2016 году конференция длилась 3 часа 50 минут, а рекорд был поставлен в 2008 году, когда за 4 часа 40 минут Путин ответил на 106 вопросов. В 2017 году продолжительность мероприятия составила 3 часа 40 минут.
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