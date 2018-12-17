Календари с Путиным вызвали ажиотаж в Японии, Европе и США

Календари на 2019 год с фотографиями российского лидера Владимира Путина стали настоящий бестселлером в Японии . Как отмечает Ura.ru, ссылаясь на данные The Guardian , повышенный спрос на них фиксируется в Европе и США . Источник подчёркивает, что, в частности, в стране восходящего солнца они продаются лучше, чем календари с японскими знаменитостями, поскольку они «пропитаны тестостероном».

Напомним, в прошлом году британцы раскупили все календари с изображением Владимира Путина, охотящегося в лесу. Покупателей привлекли брутальность и стиль жизни российского президента.

Между тем, ранее стала известно, что предстоящая пресс-конференция Владимира Путина, которая состоится 20 декабря, уже побила рекорд. На неё аккредитовались 1702 представителя СМИ. В прошлому году их было 1640.

По данным пресс-службы президента, прямую трансляцию пресс-конференции будут вести ведущие телеканалы и радиостанции страны.