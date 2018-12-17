Лавров: позиция Токио по итогам Второй мировой войны мешает заключению мирного договора

Непризнание Токио итогов Второй мировой войны остается препятствием для заключения мирного договора между Россией Японией . Об этом в понедельник заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в прямом эфире радиостанции "Комсомольская правда".

"Если мы говорим [о подписании мирного договора] на основе декларации 1956 года, это означает абсолютно безусловное признание Японией итогов Второй мировой войны. Пока наши японские коллеги на это не то что не готовы, они всячески дают понять, что это не получится", — подчеркнул он.

"Если позиция Японии не изменилась, то мы находимся там же, где мы и были. Это отказ признать итоги Второй мировой войны. А признание итогов Второй мировой войны — это неотъемлемый первый шаг в любых разговорах, тем более в любых юридических переговорах", — подчеркнул глава МИД РФ.

На встрече в Сингапуре 14 ноября президент РФ Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ договорились об активизации российско-японских переговоров о заключении мирного договора на основе Совместной декларации от 19 октября 1956 года, предусматривающей прекращение состояния войны между двумя государствами, восстановление дипломатических и консульских отношений. В девятой статье документа говорится о том, что советское правительство согласилось передать Японии острова Шикотан и ряд мелких необитаемых островов Малой Курильской гряды, которые называют Хабомаи, с условием, что фактический их переход под контроль Токио будет произведен после заключения мирного договора. Декларация была ратифицирована парламентами обоих государств 8 декабря 1956 года.

В ответ на заключение в 1960 году японо-американского договора о безопасности СССР аннулировал обязательства по передаче островов. В памятной записке советского правительства от 27 января 1960 года говорится, что эти острова будут переданы Японии только при условии вывода всех иностранных войск с ее территории.