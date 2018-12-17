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Лавров рассказал о своем имидже на Западе 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на Западе его могут называть как угодно, главное, чтобы не "мистер чего изволите".
В эфире радиостанции "Комсомольская правда" Лаврову задали вопрос, как бы он охарактеризовал свой имидж, учитывая, что на Западе главу МИД СССР Андрея Громыко называли "мистер нет", а министр иностранных дел РФ Андрей Козырев был, скорее всего, "мистер да".
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров — это мистер кто?"— спросил ведущий.
"Да кто угодно, главное, чтобы не "чего изволите", — ответил Лавров.
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