Лавров рассказал о своем имидже на Западе 

Министр иностранных дел России Сергей Лавров сказал, что на Западе его могут называть как угодно, главное, чтобы не "мистер чего изволите".
В эфире радиостанции "Комсомольская правда" Лаврову задали вопрос, как бы он охарактеризовал свой имидж, учитывая, что на Западе главу МИД СССР Андрея Громыко называли "мистер нет", а министр иностранных дел РФ Андрей Козырев был, скорее всего, "мистер да".
"Министр иностранных дел России Сергей Лавров — это мистер кто?"— спросил ведущий.
"Да кто угодно, главное, чтобы не "чего изволите", — ответил Лавров.