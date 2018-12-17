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Пока вы спали: "тайный заговор" Лукашенко
Пока вы спали: "тайный заговор" Лукашенко

Лавров: Киев готовит провокацию на границе с Крымом 

News.ru + ещё 8 22 минуты назад
Фото: РИА Новости
Украинские власти продолжат провокации в районе Керченского пролива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Он уточнил, что Киев планирует провести вооружённую акцию на границе с полуостровом Крым в последнюю декаду декабря.
При этом министр отметил, что в этом случае Россия даст незамедлительный ответ, однако воевать с Украиной Москва не намерена. РФ не следует разрывать отношения с Киевом, считает дипломат.
«Украинский народ ни при чем, и подавляющая часть украинского народа, я уверен, желает мира своей стране, желает избавиться от этого позорного режима и желает вернуться к нормальным отношениям с Российской Федерацией», — подчеркнул министр.
Лавров заявил, что для восстановления нормальных двусторонних отношений необходимо, в первую очередь, решить внутренние проблемы Украины, которые гораздо шире, чем «просто ДНР и ЛНР». По его словам, Россия имеет отношения не с режимом, оказывавшимся у власти благодаря тому, что «Запад предал все нормы международного права», а в Украинским государством, сообщает ТАСС.
Ранее News.ru писал, что президент Украины Пётр Порошенко принёс публичное извинение за то, что не смог выполнить своё обещание завершить боевые действия в Донбассе. Глава государства несколько раз извинился за то, что дал «необоснованные надежды» и попросил считать его слова «ошибкой».
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