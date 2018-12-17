Хватит посыпать голову пеплом. Украинский аспект информационной войны

Анекдот о двух танкистах на Елисейских полях*, сокрушающихся по поводу проигрыша Россией информационной войны, очень точно отражает главный национальный спорт русских — посыпание головы пеплом без повода и объявление собственных успехов провалами

Причём эта национальная забава пользуется спросом на всех уровнях — от таксистов до министров. Иногда мне кажется, что Россией действительно управляет не избранная власть, а непосредственно Бог. Ибо все вокруг уверены, что десятилетиями всё делается неправильно и «информационная война проиграна», а в результате Россия за двадцать лет вернулась с политической помойки, на которой прочно окопалась к концу 90-х годов, в разряд мировых держав первого ранга. И достигнуто это, в основном, за счёт ювелирной работы дипломатического ведомства и сравнимых только с великим персидским походом непобедимого Александра III Македонского достижений на информационном фронте.

Можно ничего не знать об успехах канала Russia Today , но попытки его незаконного блокирования, периодически предпринимаемые в США ЕС , равно как и кампания травли Маргариты Симоньян , которую уже не один год с завидным упорством пытаются раскрутить в российском интернете и социальных сетях — яркое свидетельство абсолютной успешности информационного проекта, целенаправленно работающего с аудиторий как раньше говорили вероятного и как принято говорить сейчас гибридного противника.

RT чувствует себя на западном информационном поле столь же свободно, как немецкие танки во французском тылу в мае 1940 года. Запад ему просто ничего не может противопоставить.

Постоянная истерика по поводу «русской пропаганды», «русских хакеров», «русского вмешательства в выборы» является лучшим подтверждением того, что западный информационный фронт прорван, а части его информационной армии в панике разбегаются. Для того чтобы хоть как-то стабилизировать ситуацию, Запад вынужден прибегать к неконвенциональным действиям, в виде физических запретов российских СМИ. Это примерно как если бы ради выигрыша чемпионата мира по шахматам против оппонента применили бы ядерное оружие.

И вот в условиях, когда можно дискутировать лишь о марке шампанского, которое стоит открывать на торжествах после парада информационной Победы, оказывается, что по мнению многих мы проиграли информационную войну не только Западу, но и Украине . Это при том, что Украина запретила распространение на своей территории не только российских СМИ, но практически любой печатной продукции, не пускает к себе российских журналистов и репрессирует собственных, в случае, если они позволяют себе высказать точку зрения, отличную от официально утверждённой.

В России же украинским пропагандистам, приезжающим выступать на ведущих телеканалах, ещё и приплачивают, только бы они не стеснялись демонстрировать российскому зрителю зверский оскал «победившей демократии». То есть проигравшая информационную борьбу Украина, уйдя в глухую оборону, пытается при помощи полицейских мер оградить от российских СМИ хотя бы собственное население. О работе с российской аудиторией речь вообще не идёт.

И где же здесь проигрыш?

У меня такое впечатление, что народ и многие политики России путают информационный и политический фронт. Они видят, что в Киеве до сих пор сидит наци-олигархический режим, понимают, что даже уход Порошенко ничего в этом отношении не изменит, а если что-то и поменяется, то только к худшему, и почему-то считают это информационным поражением.

На самом деле это даже не является поражением политическим. Это просто ещё не победа. Полная и абсолютная победа на украинском направлении на сегодня недостижима по объективным обстоятельствам геополитического характера.

Разберёмся поэтапно.

Во-первых, Россия противостоит на геополитической арене не случайному историческому недоразумению под названием Украина, а Соединённым Штатам Америки — стране, которая ещё пять лет назад была признанным мировым гегемоном и консолидировала в борьбе с Москвой ресурсы коллективного Запада и подконтрольных ему 2/3 планеты.

К настоящему моменту ситуация изменилась в лучшую сторону. Россия приобрела многочисленных союзников, единство в рядах противника подорвано, его ресурсная база, казавшаяся неисчерпаемой, изрядно усохла. Но всё равно, по общему объёму доступных для мобилизации ресурсов США всё ещё значительно превосходят Россию.

Во-вторых, будучи объективно слабее, для того чтобы не проиграть и не быть разорванной в клочья, Россия должна была с абсолютной точностью определять действительно важные стратегические точки и именно там концентрировать свои ограниченные ресурсы, добиваясь локального превосходства над противником.

За последние десять лет Москва переиграла Вашингтон в трёх таких локальных кампаниях:

1. Нанесла нокаутирующий удар на Кавказе в августе 2008 года, в считанные часы буквально разогнав грузинскую армию и поставив на грань краха заботливо создававшееся США грузинское государство. К тому же не стала его добивать, не позволив США переложить на российский баланс бывший актив, превратившийся в пассив.

2. Оперативно перевела в российскую юрисдикцию в 2014 году Крым, лишив США главного планировавшегося дивиденда от украинского путча и превратив в пассив планировавшуюся в виде стратегического актива Украину (причём так, что США даже не сразу поняли, что ловить на этом направлении им больше нечего и ещё два года бессмысленно вкачивали ресурсы в украинскую чёрную дыру).

3. Завершает сирийскую кампанию не просто тактическим успехом в виде сохранения у власти Асада и блокирования идеи катарско-саудовского газопровода к Средиземному морю (который составил бы серьёзную конкуренцию России на европейском газовом рынке, сорвав, в результате российско-европейское политико-экономическое сближение), но стратегическим вытеснением США с Большого Ближнего Востока и занятием там американского места.

В-третьих, военно-политическое разрешение украинского кризиса потребовало от России длительной заморозки на данном этапе огромного количества ресурсов, которые, к сожалению не резиновые. Россия потеряла бы возможность вести активную внешнюю политику во всех остальных регионах планеты. Не случайно российская псевдопатриотическая пятая колонна изначально требует вывести войска из Сирии и направить их на Украину. Лучший способ проиграть войну — связать свои ресурсы на второстепенном направлении, оставив противнику стратегически важные позиции.

Проблема Украины заключается в том, что там России изначально не на кого опереться. Местные элиты отличаются друг от друга лишь степенью враждебности по отношению к Москве. У одних она открытая, другие же до поры её скрывают, но всегда предают.

Напомню, что Янукович, со всем своим правительством, половина которого сейчас находится в России в эмиграции, а вторая исправно служит путчистам на Украине, действительно значительно эффективнее, чем Порошенко (кстати и чем Ющенко) проводил политику евроинтеграции и в этом отношении был значительно опаснее для России, хоть и считался на Украине пророссийским политиком.

Не имея же опоры на местные элиты, Россия была бы вынуждена принять управление Украиной на себя, что, исходя из размеров украинского государства и численности населения, просто технически неосуществимо.

В-четвёртых, не имея возможности на данном этапе достичь абсолютной победы на украинском направлении, Россия подморозила ситуацию. Киев уже не наш, но и не западный. Там сидит межеумочный режим, способный выживать только за счёт Запада, компрометирующий самим фактом своего существования идею «западного рая» в глазах украинцев.

Фактическое состояние дел неопровержимо доказывает большинству населения: сытно, весело и безопасно было в условиях дружбы с Россией, а «прорыв» на Запад превратил некогда процветавшую страну в бандитский заповедник, жить в котором с каждым годом всё более голодно, холодно и страшно.

В-пятых, информационная война является обеспечивающей по отношению к военно-политическим операциям. Её цель не может отличаться от целей военно-политических. Задача военно-политического разрушения Украины на данном этапе не стоит. Наоборот, необходимо сохранить состояние подморозки, дающее России возможность расконсервировать украинский кризис тогда, кода ей будет выгодно, а пока оставляющее украинский режим на балансе Запада. Следовательно, на это направлены усилия и на информационном фронте.

А надо будет ситуацию раскачать — сделаем это моментально.

* Париж, Елисейские поля, вечер, разруха. В центре стоит русский танк, на броне сидят и курят два танкиста.

Один танкист другому:

— Знаешь, Коля, жалко, конечно, но информационную войну мы проиграли.