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Названа дата инаугурации Кожемяко 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Инаугурация победившего на повторных выборах губернатора Приморского края Олега Кожемяко запланирована на 20 декабря.
«Инаугурация состоится в четверг», — сказали ТАСС в краевой администрации.
Во вторник члены избиркома Приморского края подписали итоговый протокол выборов губернатора, признав повторные выборы состоявшимся, а Олега Кожемяко — победителем.
16 декабря врио губернатора Приморского края Кожемяко выиграл повторные выборы в «протестном» регионе. Он набрал 61,88% голосов жителей Приморья.
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