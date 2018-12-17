Россия и Южная Корея во вторник проведут переговоры по КНДР

Южная Корея и Россия проведут во вторник, 18 декабря, в Сеуле встречу высокопоставленных дипломатов по ядерной проблеме КНДР, сообщило в понедельник южнокорейское министерство иностранных дел.

Во встрече примут участие заместитель главы МИД РФ Игорь Моргулов и его коллега из внешнеполитического ведомства Республики Корея Ли До Хун.

"Обе стороны — Республика Корея и Россия, как ожидается, обменяются мнениями о развитии ситуации на Корейском полуострове, обсудят направления двустороннего сотрудничества по достижению полной денуклеаризации (КНДР) и построению прочного мира", — говорится в распространенном сообщении МИД Республики Корея.

Консультации Сеула и Москвы будут проходить на фоне попыток Южной Кореи содействовать скорейшему проведению саммита КНДР и США для успешного проведения новой встречи на высшем уровне между двумя корейскими государствами.