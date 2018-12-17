Председатель законодательного собрания Приморья Александр Ролик от имени краевых депутатов поздравил Олега Кожемяко с победой на выборах губернатора Приморского края и пообещал поддержку, сообщает заксобрание.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности прежнего главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Врио губернатора региона был назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он победил на выборах главы Приморья в минувшее воскресенье, набрав 61,88% голосов.
"Вы возглавили край в очень непростое время, но с первых минут на приморской земле четко обозначили приоритеты развития региона… Убежден, итоги выборов стали, в том числе, результатом ваших активных действий по совершенствованию законодательной базы, направленных на решение наиболее острых социальных проблем и обеспечение мер поддержки старшего поколения, материнства, детства, многодетных семей, молодых специалистов и других категорий населения. Эти меры уже действуют", — отметил Ролик.
Он пожелал Кожемяко успешной работы и реализации намеченных планов.
"За принятие социальных законов, внесенных вами в законодательное собрание Приморского края, единогласно голосовали представители всех фракций. Вы и дальше можете опираться на поддержку депутатского корпуса", — добавил Ролик.