Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Ярош открыл "охоту" на московских попов
Ярош открыл "охоту" на московских попов

Спикер парламента Приморья пообещал Кожемяко поддержку депутатов 

РИА Новости 57 минут назад
Фото: РИА Новости
Председатель законодательного собрания Приморья Александр Ролик от имени краевых депутатов поздравил Олега Кожемяко с победой на выборах губернатора Приморского края и пообещал поддержку, сообщает заксобрание.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности прежнего главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Врио губернатора региона был назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область. Он победил на выборах главы Приморья в минувшее воскресенье, набрав 61,88% голосов.
"Вы возглавили край в очень непростое время, но с первых минут на приморской земле четко обозначили приоритеты развития региона… Убежден, итоги выборов стали, в том числе, результатом ваших активных действий по совершенствованию законодательной базы, направленных на решение наиболее острых социальных проблем и обеспечение мер поддержки старшего поколения, материнства, детства, многодетных семей, молодых специалистов и других категорий населения. Эти меры уже действуют", — отметил Ролик.
Он пожелал Кожемяко успешной работы и реализации намеченных планов.
"За принятие социальных законов, внесенных вами в законодательное собрание Приморского края, единогласно голосовали представители всех фракций. Вы и дальше можете опираться на поддержку депутатского корпуса", — добавил Ролик.
Последние новости
Как в России отреагировали на признание Бутиной В Финляндии рассказали о позиции страны по "Северному потоку — 2" Снявшийся с Порошенко десантник объяснил появление шеврона СС на форме
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ярош открыл «охоту» на московских попов8
США отказались от учений в Арктике из-за России54
Украинских чиновников уволят за родню в России311
Венедиктов оскорбил Киселева287
Единственный ракетный катер Украины лишился ракет43
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
01:00
Испанец поехал на Колыму и замерз
Происшествия Погода
04:16
США отказались от учений в Арктике из-за России
В мире Политика
00:52
Ярош открыл «охоту» на московских попов
В мире Украина
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение