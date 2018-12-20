Колонна МЧС России с гуманитарным грузом выехала в Донецкую и Луганскую области, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
Сообщается, что в составе гумпомощи детские продуктовые наборы, медицинское имущество, медикаменты, а также новогодние подарки.
Уточняется, что на российско-украинской границе колонна разделится на две части, каждая из которых после прохождения проверки на пунктах пропуска проследует к пункту своего назначения. Одна направится в Донецк, другая — в Луганск.
Как отмечается, данная гуманитарная колонна стала уже 84-ой.
Ранее сампровозглашенные Донецкая и Луганская народная республики (ДНР и ЛНР) предложили Киеву новогоднее перемирие в связи с наступающими праздниками.