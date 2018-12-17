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Пять зампредов правительства Омской области лишились должностей 

RT на русском + ещё 8 3 часа назад
Фото: РИА Новости
От занимаемых должностей освобождены пять заместителей председателя правительства Омской области, заявили в пресс-службе регионального правительства.
Кадровые изменения проведены в соответствии с распоряжением главы региона Александра Буркова.
«От занимаемых должностей освобождены Игорь Бондарев, Сергей Фролов, Владимир Компанейщиков, Татьяна Вижевитова, Андрей Стороженко, Борис Смольников», — говорится в сообщении.
Как отмечается, на должность заместителей председателя областного правительства «с сохранением постов министров назначены Татьяна Дернова, Владимир Куприянов, Антон Заев».
«Заместителем председателя правительства Омской области по внутренней политике назначен Михаил Каракоз», — рассказали в пресс-службе.
Дмитрий Вьюшков назначен министром здравоохранения Омской области, Евгений Козлов —исполняющим обязанности министра имущественных отношений.
Вновь назначенные члены правительства приступят к исполнению обязанностей 18 декабря.
Ранее в отставку ушёл вице-губернатор Приморья Павел Серебряков.
3 декабря ИА «Хабаровский край» передавало, что в Хабаровском крае представили нового министра природных ресурсов.
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