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Командующий РВСН рассказал о последствиях выхода США из ДРСМД 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 1 час назад
Фото: Деловая газета "Взгляд"
Ракетные войска стратегического назначения России учитывают последствия возможного выхода Вашингтона из договора о ракетах средней и меньшей дальности (РСМД), сообщил командующий РВСН Сергей Каракаев.
«Влияние последствий выхода США из Договора о РСМД, последующего размещения американских ракет средней дальности в Европе и связанных с этим новыми угрозами нашей безопасности, несомненно, учитываются при планировании боевого применения РВСН», — сказал Каракаев в интервью газете Вооруженных Сил России «Красная Звезда».
Он подчеркнул, что задачи РВСН по стратегическому ядерному сдерживанию не претерпят изменений.
Каракаев сообщил, что в настоящее время уже разработан ряд военно-технических мер, позволяющих снизить эффективность перспективной системы противоракетной обороны США в Европе. Командующий отметил, что эти меры связаны, прежде всего, с созданием ракетных комплексов, оснащаемых современными средствами противодействия ПРО, перспективным боевым оснащением, обладающих повышенной живучестью.
РВСН продолжат развивать научно-технический задел по варьированию траекторно-баллистических возможностей МБР, добавил он.
Ранее официальный представитель российского оборонного ведомства генерал-майор Игорь Конашенков заявлял, что министр обороны Сергей Шойгу во второй ноте предложил руководителю Пентагона Джеймсу Мэттису обсудить разногласия позиций по условиям соблюдения ДРСМД.
Напомним, 4 декабря Госсекретарь США Майк Помпео поставил ультиматум России, согласно которому Россия «должна вернуться к выполнению» ДРСМД в течение двух месяцев.
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