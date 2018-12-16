Вице-премьер РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с предварительной победой на выборах главы края. Об этом он сообщил в воскресенье ТАСС.
"Предварительно поздравил", — сказал ТАСС полпред.
Говоря о задачах, которые будут стоять перед новым губернатором, Трутнев сказал:
"Работы у нас много — столицу [Дальневосточного федерального округа] будем создавать".
По последним данным, Кожемяко набирает 60,87% голосов после обработки 90,06% протоколов. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87%, на третьем — Алексей Тимченко от Партии роста с 5,28%, на четвертом — кандидат от "За женщин России" Роза Чемерис с 3,85%.
В четверг, 13 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. С инициативой переноса ранее выступил Кожемяко.