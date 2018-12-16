Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Обработаны 99% протоколов на выборах главы Приморья
Обработаны 99% протоколов на выборах главы Приморья

Трутнев поздравил Кожемяко с предварительной победой на выборах главы Приморья 

ТАСС 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Вице-премьер РФ — полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поздравил врио губернатора Приморья Олега Кожемяко с предварительной победой на выборах главы края. Об этом он сообщил в воскресенье ТАСС.
"Предварительно поздравил", — сказал ТАСС полпред.
Говоря о задачах, которые будут стоять перед новым губернатором, Трутнев сказал:
"Работы у нас много — столицу [Дальневосточного федерального округа] будем создавать".
По последним данным, Кожемяко набирает 60,87% голосов после обработки 90,06% протоколов. Второе место занимает кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко с 25,87%, на третьем — Алексей Тимченко от Партии роста с 5,28%, на четвертом — кандидат от "За женщин России" Роза Чемерис с 3,85%.
В четверг, 13 декабря, президент России Владимир Путин подписал указ о переносе столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска во Владивосток. С инициативой переноса ранее выступил Кожемяко.
ТАСС: последние новости
МИД обратится в ОБСЕ из-за сообщений о попытках Би-би-си связать протесты во Франции с РФ Володин: легитимность решения об автокефалии украинской церкви сомнительна Арестованный командир украинского катера "Никополь" назвал себя военнопленным
Комментарии6
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Порошенко рассказал о сроках военного положения237
В Харькове приготовились к авианалету35
Под Донецком произошел бой846
В Крыму предостерегли Турцию106
Обработано 99% протоколов на выборах главы Приморья2
Видео
00:31
Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии
Политика Армия
00:46
В Крыму предостерегли Турцию
Политика Общество
02:08
Раскрыта стоимость американского истребителя будущего
Армия Оружие
00:48
Саакашвили призвал к походу на Тбилиси
00:40
Турция завалит США заказами на F-35
Армия Оружие
01:51
Под Донецком произошел бой
В мире
01:16
Куценко лишился ведущих ролей из-за конфликта с Первым
Шоу-бизнес
00:50
Тюрьму, где сидят Кокорин и Мамаев, закроют
Общество
00:52
Церковь расколола Украину
Украина В мире
01:13
Полицейским собакам в США выдали сапоги
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение