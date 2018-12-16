Уральского чиновника уволили из-за новогодней ёлки

Речь идёт о начальнике управления ЖКХ Чебаркуля Андрее Морозове , который распорядился спилить дерево для ледового городка на соседней улице.

Глава города Сергей Ковринин подтвердил отставку Морозова.

«История с ёлкой стала последней каплей. Ранее были и другие претензии, поэтому предложили ему уволиться», — сказал мэр изданию «УРА.RU».

Скандал произошёл в конце этой недели. Местных жителей возмутило то, что ель, которая много лет росла на перекрёстке улиц Ленина и Крупской, была спилена. Потом дерево установили на площади в центре города.