В Крыму предостерегли Турцию от поддержки «Меджлиса»*

Ранее украинские СМИ сообщили о встрече одного из лидеров меджлиса* Мустафы Джемилева с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу , на которой стороны "обсудили последние акты агрессии РФ и очередные задержания крымских татар".

"Я бы охарактеризовал поддержку экстремистских сил, ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность России, как опасный антироссийский ход", — сказал РИА Новости Мурадов.

Он напомнил, что когда в истории представители турецкой провластной элиты ставили под сомнение территориальную целостность России, то это всегда приводило к негативным последствиям и плохо заканчивалось, прежде всего, для Турции.

"Очень бы не хотелось, чтобы этот опыт терялся в истории. История — это учитель и наш индикатор поведения на будущее", — подчеркнул он.

Мурадов также отметил, что так называемый меджлис не существует даже юридически.

"Я хотел бы напомнить, что такой организации как меджлис уже давно нет. Крымские татары провели курултай (съезд), на котором избрали новый орган управления — шура (совет) во главе с духовным лидером муфтием Эмирали Аблаевым, поэтому гражданин Джемилев является самозванцем и проводит враждебную в отношении всех крымчан экстремистскую деятельность, в том числе и в отношении крымских татар", — подчеркнул вице-премьер.

*Экстремистская организация, запрещенная в России.