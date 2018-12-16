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В Крыму предостерегли Турцию от поддержки «Меджлиса»* 

РИА Новости 33 минуты назад
Поддержка турецким руководством представителей признанной экстремистской и запрещенной в России организации "Меджлис крымско-татарского народа"* является опасным антироссийским ходом, заявил вице-премьер правительства Крыма, постоянный представитель республики при президенте России Георгий Мурадов.
Ранее украинские СМИ сообщили о встрече одного из лидеров меджлиса* Мустафы Джемилева с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу, на которой стороны "обсудили последние акты агрессии РФ и очередные задержания крымских татар".
"Я бы охарактеризовал поддержку экстремистских сил, ставящих под сомнение суверенитет и территориальную целостность России, как опасный антироссийский ход", — сказал РИА Новости Мурадов.
Он напомнил, что когда в истории представители турецкой провластной элиты ставили под сомнение территориальную целостность России, то это всегда приводило к негативным последствиям и плохо заканчивалось, прежде всего, для Турции.
"Очень бы не хотелось, чтобы этот опыт терялся в истории. История — это учитель и наш индикатор поведения на будущее", — подчеркнул он.
Мурадов также отметил, что так называемый меджлис не существует даже юридически.
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"Я хотел бы напомнить, что такой организации как меджлис уже давно нет. Крымские татары провели курултай (съезд), на котором избрали новый орган управления — шура (совет) во главе с духовным лидером муфтием Эмирали Аблаевым, поэтому гражданин Джемилев является самозванцем и проводит враждебную в отношении всех крымчан экстремистскую деятельность, в том числе и в отношении крымских татар", — подчеркнул вице-премьер.
*Экстремистская организация, запрещенная в России.
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