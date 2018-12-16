Турция озвучила неожиданное решение Трампа по Сирии

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Турция заявила о намерении США вывести войска из Сирии 

Деловая газета «Взгляд» 41 минуту назад
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу утверждает, что президент США Дональд Трамп планирует выводить войска из Сирии, сообщила газета «Тюркие».
«Президент США Трамп планирует выводить войска из Сирии», — передает слова Чавушоглу ТАСС.
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В конце ноября в Госдепе заявили, что «несвоевременный» вывод американских войск из Сирии поставил бы под угрозу безопасность Израиля, Иордании и Турции.
В сентябре советник президента США по нацбезопасности Джон Болтон называл условие вывода войск, а Трамп обещал оперативно принять решение о военном присутствии США в Сирии.
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