В России не признают созданную на Украине «новую церковь»

«Объединительный собор» на Украине , создавший новую религиозную структуру, не может считаться состоявшимся, так как в нём не принимала участие единственная каноническая православная церковь в стране. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин . В РПЦ отметили, что не признают ни «новую церковь», ни её митрополита, отметив высокую политизированность прошедшего в Софийском соборе собрания. В поместной Болгарской православной церкви также выступили с осуждением вмешательства государственной власти в вопросы религии и церкви на Украине.

«Объединительный собор», на котором 15 декабря была создана новая украинская религиозная структура нельзя назвать состоявшимся, так как в нём не принимала участие единственная каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

«Легитимность решения об автокефалии, принятого в Киеве, вызывает сомнение​​​. Очевидно, что объединительный собор не состоялся, просто по причине отсутствия на нем всех сторон, которые должны были прийти к согласию», — сказал он.

Володин подчеркнул, что украинский президент Пётр Порошенко добивается автокефалии украинской церкви ради личной выгоды и лишь вносит дополнительные разногласия в разрозненное украинское общество.

«Порошенко, объявляющий о так называемой автокефалии, разрушает и без того стоящее на грани раздора украинское общество. Ему безразлично будущее церковных общин и миллионов верующих Украины, ему нужна только личная власть. Он жаждет ее сохранить любыми способами, не задумываясь о судьбах людей и их вере», — добавил председатель нижней палаты российского парламента.

В РПЦ не признают как новую религиозную структуру, так и выбранного в ходе собрания в Софийском соборе митрополита Епифания. Единственным каноническим митрополитом Киевским на Украине был и остаётся митрополит УПЦ МП Онуфрий, заявил глава синодального отела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.

«На Украине как был один митрополит, который имеет полное право называться Киевским, так и остаётся — блаженнейший митрополит Онуфрий. А как объяснить неожиданно взявшегося ещё одного — это пусть Стамбульский патриарх думает, что и как сказать другим поместным церквам», — написал он в своём Telegram-канале.

Легойда добавил, что то, зачем проводился «объединительный собор» — создание независимой, то есть автокефальной церкви, — осталось нереализованным и теперь новая религиозная структура будет подчинена Константинопольскому патриарху Варфоломею.

«Та информация об уставе, которая была опубликована недавно в украинских СМИ, говорит одно — автокефалия будет существовать лишь на словах. На деле — полная зависимость от Стамбула», — отметил он.

В поместной Болгарской православной церкви результаты прошедшего 15 декабря на Украине «объединительного собора» также не признали. Об этом заявил член священного синода БПЦ митрополит Видинский Даниил, комментируя создание при поддержке Константинопольского патриарха Варфоломея новой украинской религиозной структуры.

«Он («объединительный собор. — RT) нарушает тысячелетнее каноническое право Церкви, одним из основных принципов которого является принцип церковной юрисдикции. Эти ограничения чётко определены и общепризнаны. Каждая автокефальная церковь имеет право на самоуправление в пределах своих границ и не имеет права распространять свою юрисдикцию на другие поместные церкви», — приводит официальный сайт БПЦ его слова.

Даниил отметил, что на автокефалии настаивала не религиозная община, а государственная власть, при этом каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, имеющая больше приходов, чем у раскольнических церквей вместе взятых, услышана не была.

Политические лозунги

Владимир Легойда также обратил внимание на то, что в ходе «объединительного собора» на Украине звучали политические лозунги, связанные с противодействием России, тогда как религиозные вопросы веры и духовности не поднимались.

«Самое главное — в потоке речей, которые прозвучали от украинских политиков и неполитиков Украины очень много говорилось о москалях, стране-агрессоре и новой свободе… И ничего — о вере, Христе и Евангелии», — добавил Легойда.

Так, принимавший активное участие в организации, а затем и в заседании «объединительного собора» президент Украины Пётр Порошенко рассматривает прошедший собор, как обеспечение «независимости от России».

«Сегодня 15 декабря. Этот день войдёт в историю, как священный день, день создания поместной православной церкви Украины, день окончательной независимости от России», — написал он в Twitter.

Кроме того, мнение о роли «объединительного» собора на Украине в обретение страной независимости высказала и глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко

«Спасибо нашему патриарху Филарету, благодаря которому всё это мероприятие стало возможным. Всю жизнь он посвятил созданию единой Украинской православной церкви. Народ Украины никогда не забудет его исторический вклад в обеспечении нашей независимости», — написала она в своём Facebook.

Отметим, что ранее в РПЦ призывали украинских политиков не «играть» с религиозностью населения страны. Об этом в интервью RT говорил официальный представитель Русской православной церкви священник Александр Волков

«Религиозный фактор — самый тонкий и самый рискованный во всех отношениях. Любой умный политик, чем бы он ни руководствовался, должен это учитывать. Недальновидные политики, разыгрывая церковную карту, не понимают, с каким огнём играют. Необходимо понимать важность религии для Украины. Для простых украинцев тема веры и православия — ключевая составляющая их жизни. Здесь может быть достаточно одной искры», — предупреждал он.

«Раскольнические шаги»

Митрополита Епифания уже поздравил Константинопольский патриарх Варфоломей и пригласил главу новообразованной структуры в Стамбул для вручения томоса об автокефалии.

«Объявлено, что Вселенский патриарх Варфоломей пригласил его блаженство Епифания сослужить божественную литургию на Фанаре на большом празднике Богоявления и предоставить ему томос создания новой сестринской автокефальной церкви», — говорится в официальном заявлении Константинополя.

С созданием новой церковной структуры украинцев поздравило также и американское посольство в Киеве.

«Мы поздравляем Украину с сегодняшним историческим собором и созданием поместной, независимой украинской православной церкви и горячо поздравляем митрополита Епифания с постом главы новой церкви», — говорится на странице диппредставительства в Twitter.

Ранее в МИД России отмечали вмешательство Соединённых Штатов в религиозные вопросы Украины. Так официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова прокомментировала заявление представителя Госдепа по вопросам свободы вероисповедания Сэма Браунбека о намерении ввести санкции в связи с якобы ущемлением свободы религии.

«Он лично активно вмешивается в церковные дела Украины и насаждает чуждую миллионам её верующих автокефалию, всячески поощряя раскольнические шаги Порошенко и константинопольского патриарха Варфоломея», — заявила она в ходе брифинга.

Клятвопреступники

Епифаний (Сергей Думенко) родился в Одесской области. В монашество он постригся в 2007 году, а в 2008 году стал секретарём патриарха Филарета. В 2012 году был возведён в сан архиепискова, а в 2013 году стал митрополитом Переяславским и Белоцерковским. В 2015 году кабинет министров Украины наградил Епифания орденом «За заслуги» III степени.

Украинская правда » сообщает, что кроме Епифания на должность главы УПЦ претендовали митрополиты Михаил и Симеон. В итоге, по данным газеты, Епифаний смог победить только во втором туре и после того, как Михаил снял свою кандидатуру.

«Здесь позиция группы Филарета стала ключевой. Как рассказал УП один из присутствующих на Соборе, волынского владыку (митрополита Михаила. — RT) «уговорили» снять свою кандидатуру», — сообщается в публикации.

Отметим, что митрополит Симеон — один из двух архиереев УПЦ МП, которые прибыли на собрание в Софийский собор. Вторым был митрополит Александр. Обоим архиереям будет запрещено в священнослужении, сообщил RT глава пресс-службы УПЦ МП Василий Анисимов