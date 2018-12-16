Кожемяко лидирует на повторных выборах главы Приморья 

Самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко при подсчете 0,13% голосов лидирует с 87,55% на повторных выборах главы региона, следует из данных на сайте ЦИК.
В повторных выборах участвуют самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.
После подсчета 0,13% голосов Кожемяко набирает 87,55% голосов избирателей, Андрейченко получает 6,04%, Чемерис — 3,30%, Тимченко — 2,20%.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Сейчас врио губернатора региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область.