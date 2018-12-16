Все избирательные участки на повторных выборах губернатора Приморья вечером воскресенья завершили свою работу.
Всего в регионе в этот день работали свыше 1,3 тысячи участков. Они закрылись в 20.00 местного времени (13.00 мск). Члены избиркома начали подсчитывать голоса.
Явка на 18.00 местного времени составила 39,57%, что значительно выше явки к вечеру в первом туре сентябрьских выборов. На выборах 9 сентября к 18.00 пришли порядка 26,5% избирателей.
В течение дня Общественная палата (ОП), ЦИК и краевой избирком не фиксировали серьезных нарушений или жалоб. При этом в ОП и ЦИК сообщали о большом количестве фейковой информации о нарушениях.
Тем не менее, одно нарушение проверяется. По данным члена Совета при президенте по правам человека Александра Брода, полиция проверяет данные о скупке голосов у УИК на Фонтанной улице во Владивостоке. Председатель ОП Приморья Борис Ступницкий подтвердил эту информацию и отметил, что на задержанного составлен протокол, далее он направлен в суд. Член ЦИК РФ Евгений Шевченко также сообщил, что комиссия пытается прояснить ситуацию с данными о скупке голосов во Владивостоке.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Сейчас врио губернатора региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область.
В повторных выборах участвуют самовыдвиженец, врио губернатора Приморья Олег Кожемяко, Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.