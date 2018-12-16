СМИ сообщили о секретном совещании Лукашенко по независимости страны

Белорусские СМИ пишут о закрытом совещании высшего руководства страны, на котором обсуждались меры, необходимые «в условиях давления с российской стороны».

«Было большое совещание у президента. До конца стоять за независимость. Все поддержали это», — рассказал собеседник издания «Наша Нива».

Высказывались также мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами.

По словам сотрудников госструктур Белоруссии, им поручено «пристальнее следить за информационным полем».

«Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем», — рассказали они.

За день до этого совещания президент Белоруссии Александр заявил о том, что считает необходимым сохранить суверенитет своей страны. относительную независимость от других стран.