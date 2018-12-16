Белорусские СМИ пишут о закрытом совещании высшего руководства страны, на котором обсуждались меры, необходимые «в условиях давления с российской стороны».
«Было большое совещание у президента. До конца стоять за независимость. Все поддержали это», — рассказал собеседник издания «Наша Нива».
Высказывались также мнения, что на налоговые маневры нужно отвечать не совещаниями, а реформами.
По словам сотрудников госструктур Белоруссии, им поручено «пристальнее следить за информационным полем».
«Вопрос России был поставлен. Среди поручений — пристальнее следить за информационным полем», — рассказали они.
За день до этого совещания президент Белоруссии Александр заявил о том, что считает необходимым сохранить суверенитет своей страны. относительную независимость от других стран.
«Если нас хотят, как Жириновский предлагал, поделить на области и впихнуть в Россию, этого не будет никогда», — сказал он, поделившись своими соображениями о том, что под предлогом «глубокой интеграции» Россия хочет инкорпорировать Белоруссию в свой состав.