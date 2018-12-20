Богданов обсудил с послом Ливана ситуацию на ливано-израильской границе

Об этом сообщается на сайте МИД России.

«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана», — говорится в заявлении ведомства.