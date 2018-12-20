Замглавы российского внешнеполитического ведомства Михаил Богданов обсудил с ливанским послом в Москве Шауки Бу Нассаром обстановку в районе «голубой линии» ООН, которая разделяет Ливан и Израиль.
Об этом сообщается на сайте МИД России.
«С российской стороны была подтверждена принципиальная позиция в поддержку суверенитета, единства и территориальной целостности Ливана», — говорится в заявлении ведомства.
Ранее сообщалось, что израильская военная делегация представила российской стороне детали операции «Северный щит» на границе с Ливаном, целью которой является уничтожение всех подземных ходов движения «Хезболла».