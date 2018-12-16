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В Приморье пытались голосовать по поддельным паспортам СССР 

РИА Новости + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
Несколько человек пытались голосовать на выборах губернатора Приморья по поддельным паспортам СССР, сообщил журналистам член ЦИК Евгений Шевченко.
"На нескольких избирательных участках Владивостока появились граждане, которые писали жалобы в ЦИК и избирком, которые говорили, что им не дают голосовать по паспорту гражданина СССР", — сказал он.
"Когда мы выяснили, что несколько человек предъявляют, мы удивились — новый паспорт (СССР — ред.). Дата выдачи у всех — 24 января 2018 года. Мы знаем, что данные граждане имеют паспорта РФ, но предъявлять их они отказывались", — добавил Шевченко.
Повторные выборы главы Приморского края проходят 16 декабря.
Президент Владимир Путин в начале октября 2017 года подписал указ об освобождении от должности главы Приморского края Владимира Миклушевского. С 4 октября 2017 года врио губернатора был назначен Андрей Тарасенко. Он участвовал в сентябрьских выборах главы региона, результаты которых ЦИК РФ признал недействительными. Сейчас врио губернатора региона назначен Олег Кожемяко, возглавлявший до этого Сахалинскую область.
Он участвует в повторных выборах самовыдвиженцем, также на пост губернатора претендуют Роза Чемерис от партии "За женщин России", Алексей Тимченко от Партии роста и депутат Госдумы Андрей Андрейченко от ЛДПР.
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