Стало известно о задержании подозреваемого в скупке голосов на участке в Приморье

В своем Telegram Винокурова сообщила, что человека, задержанного на Фонтанной улице Владивостока, доставили в Первомайский ОВД, затем перевезли во Фрунзенский ОВД — по месту совершения предполагаемого правонарушения. Сотрудники полиции выехали по звонку на экстренный номер 112, уточнила журналист.

«Дело будет слушаться во Фрунзенском районном мировом суде, все скоро узнаем. Оформили 5.16 КоАП («Подкуп избирателей, участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства о выборах и референдумах» — прим. ВЗГЛЯД)», — написала она.

По информации Винокуровой, задержанный приехал во Владивосток из Хабаровского края.

«Приехал скупать голоса в поддержку… неожиданно — [Андрея] Андрейченко (он признался сам), поэтому и суд сегодня», — сообщила она.

Ранее в воскресенье член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Александр Брод сообщил, что информация о скупке голосов избирателей на одном из избирательных участков во Владивостоке передана в полицию. Он уточнял, что СПЧ получил звонок о скупке голосов на участке на улице Фонтанной во Владивостоке, после чего сообщение об этом было передано правоохранительным органам.

Напомним, результаты прошедших в сентябре двух туров выборов губернатора Приморья были признаны недействительными краевым избиркомом из-за нарушений. Повторные выборы проходят 16 декабря. Досрочно на выборах главы региона проголосовали 9,5 тыс. человек. Всего в Приморье зарегистрировано почти 1,46 млн избирателей.

К полудню по местному времени (05.00 мск) явка на выборах составила 13,97%.