Путин поздравил Темирканова с юбилеем 

Президент России Владимир Путин поздравил худрука Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова с юбилеем, отметив, что благодаря ему люди могут погрузиться в волшебный мир музыки, и поблагодарив его за это от лица миллионов слушателей.
В субботу президент побывал на гала-концерте по случаю 80-летия Темирканова. "Для меня большое удовольствие быть в этих стенах и большая честь — поздравить маэстро с юбилеем с этой сцены", — сказал Путин.
Он отметил, что в этом выдающемся зале филармонии — на одной из лучших европейских и мировых музыкальных площадок — выступали мировые звезды первой величины.
"В этой плеяде, безусловно, и наш юбиляр. Благодаря Юрию Хатуевичу и людям его масштаба мы — я сейчас скажу от имени музыкальных обывателей, не специалистов, не музыкантов — мы погружаемся в волшебный, бесконечный мир музыки, мы ощущаем его глубину и вселенский масштаб. Благодаря Юрию Хатуевичу мы переживаем такие яркие чувства, которые невозможно описать словами. И за это вам огромное спасибо от сотен тысяч и миллионов любителей музыки", — сказал Путин, обращаясь к маэстро.