Путин поздравил Темирканова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил худрука Санкт-Петербургской академической филармонии Юрия Темирканова с юбилеем, отметив, что благодаря ему люди могут погрузиться в волшебный мир музыки, и поблагодарив его за это от лица миллионов слушателей.

В субботу президент побывал на гала-концерте по случаю 80-летия Темирканова. "Для меня большое удовольствие быть в этих стенах и большая честь — поздравить маэстро с юбилеем с этой сцены", — сказал Путин.

Он отметил, что в этом выдающемся зале филармонии — на одной из лучших европейских и мировых музыкальных площадок — выступали мировые звезды первой величины.