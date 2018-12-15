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Явлинский обозначил стратегию «Яблока» 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что основной стратегией партии на сегодняшний момент является завоевание доверия большинства, проведение реформы для большинства и восстановление преемственности с исторической Россией. "Яблоко" в субботу проводит заседание федерального совета партии.
"Стратегию "Яблока" Григорий Явлинский определил как "приоритет ценностей над сиюминутными интересами, реформы для большинства, завоевание доверия большинства, восстановление преемственности с исторической Россией", — приводит пресс-служба партии слова Явлинского.
Говоря об идеологии "Яблока", как сообщает пресс-служба, лидер партии отметил, что суть не в том, чтобы не следовать определенной формализованной идее, а в том, чтобы "разумно сочетать традиции, обновление, свободу и справедливость". При этом тактикой партии, по мнению Явлинского, является "отказ от насилия в политике, ставка на профессионализм, репутацию и просвещение".
По его словам, "Яблоко" должно стать партией реального будущего России: мира, морального выбора и нравственных ориентиров.
"Мы ответственны за это в политике, и мы должны научиться таковыми быть. Наша миссия: моральный и профессиональный выбор в политике. Важно, чтобы люди поверили нам в этом" — цитирует пресс-служба партии слова Явлинского.
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