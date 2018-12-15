Явлинский обозначил стратегию «Яблока»

Один из основателей "Яблока" Григорий Явлинский заявил, что основной стратегией партии на сегодняшний момент является завоевание доверия большинства, проведение реформы для большинства и восстановление преемственности с исторической Россией . "Яблоко" в субботу проводит заседание федерального совета партии.

"Стратегию "Яблока" Григорий Явлинский определил как "приоритет ценностей над сиюминутными интересами, реформы для большинства, завоевание доверия большинства, восстановление преемственности с исторической Россией", — приводит пресс-служба партии слова Явлинского.

Говоря об идеологии "Яблока", как сообщает пресс-служба, лидер партии отметил, что суть не в том, чтобы не следовать определенной формализованной идее, а в том, чтобы "разумно сочетать традиции, обновление, свободу и справедливость". При этом тактикой партии, по мнению Явлинского, является "отказ от насилия в политике, ставка на профессионализм, репутацию и просвещение".

По его словам, "Яблоко" должно стать партией реального будущего России: мира, морального выбора и нравственных ориентиров.