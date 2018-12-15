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Путин пошутил про мат на совете по культуре 

РИА Новости + ещё 4 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин, рассуждая на тему использования нецензурной лексики в СМИ, интернете и современной культуре, заявил о необходимости сделать так, чтобы всем было смешно после предложения поматериться.
На заседании президентского совета по культуре и искусству в Петербурге композитор и продюсер Игорь Матвиенко обратил внимание на тему развития рэп-музыки в России. Он отметил, что рэп-культура держится на трех китах: секс, наркотики и протест, а также упомянул о теме употребления нецензурной лексики в рэпе и в медийном пространстве в целом.
"Ваше предложение "всем разрешить" — ну, это революционное предложение. Можем начать прямо на совете по культуре", — сказал Путин со смехом, вызвав этой репликой усмешки участников заседания.
Но вот смешно. Почему нам смешно — потому что мы люди определенного круга. Нужно сделать так, чтобы всем было смешно, и не хотелось.
Глава государства отметил, что позже в этот день встретится с почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой, она бывший ректор, видный филолог.
"Есть исследователи, которые занимаются исследованиями нецензурной лексики. И, в принципе, вот она мне лично говорила, что это часть нашего языка. Но вопрос только, как это использовать. У нас и разные части тела есть, мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло и холодно. Это часть нашей общей культуры, поэтому относиться к этому нужно очень осторожно. Но с чем я согласен полностью: если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять. А вот как это сделать — это зависит от нас", — добавил Путин.
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