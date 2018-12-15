Путин пошутил про мат на совете по культуре

Президент России Владимир Путин , рассуждая на тему использования нецензурной лексики в СМИ, интернете и современной культуре, заявил о необходимости сделать так, чтобы всем было смешно после предложения поматериться.

На заседании президентского совета по культуре и искусству в Петербурге композитор и продюсер Игорь Матвиенко обратил внимание на тему развития рэп-музыки в России . Он отметил, что рэп-культура держится на трех китах: секс, наркотики и протест, а также упомянул о теме употребления нецензурной лексики в рэпе и в медийном пространстве в целом.

"Ваше предложение "всем разрешить" — ну, это революционное предложение. Можем начать прямо на совете по культуре", — сказал Путин со смехом, вызвав этой репликой усмешки участников заседания.

Но вот смешно. Почему нам смешно — потому что мы люди определенного круга. Нужно сделать так, чтобы всем было смешно, и не хотелось.

Глава государства отметил, что позже в этот день встретится с почетным президентом Российской академии образования Людмилой Вербицкой , она бывший ректор, видный филолог.