Путин назвал наркотики путем к деградации нации

В ответ на критику этого музыкального направления глава государства напомнил, что и вальс в свое время считался моветоном

Президент России Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам или их полному снятию в области культуры, в том числе в части рэпа.

"Способ "хватать и не пущать" — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать, — заявил он на заседании Совета по культуре и искусству. — И эффект будет обратный ожидаемому". Прозвучавшее на заседании предложение "всем [все] разрешить" глава государства назвал "революционным" и посмеялся над ним. "Почему нам смешно? Потому что мы люди определенного круга, — сказал он, обратив внимание на смех среди участников заседания. — Вот нужно сделать так, чтобы всем было смешно и не хотелось".

Путин добавил, что планирует встретиться с Людмилой Вербицкой , которая является известным филологом и занимается в том числе исследованиями нецензурной лексики. По ее мнению, которое озвучил президент, мат является частью языка. "Вопрос только в том, как это использовать, — заметил Путин. — У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно". "Относиться к этому нужно очень осторожно", — подчеркнул он.

"Но если невозможно остановить, то нужно возглавить и соответствующим образом направлять", — уверен глава государства. Он добавил, что способы такого "направления" еще предстоит обсудить.

В ответ на прозвучавшую на заседании критику рэпа Путин напомнил, что и вальс в свое время считался моветоном. "Потом это стало классикой", — заметил он. "Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики, — заявил президент. — Это путь к деградации нации". "Им нравится там где-то "за бугром" этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают", — добавил глава государства. По его словам, употребление наркотиков и пропаганда наркомании — даже хуже, чем матерная ругань.