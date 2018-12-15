Путин поддержал создание секций при Совете по культуре и искусству

Президент России Владимир Путин заявил, что поддерживает идею создания при Совете по культуре и искусству секций по отдельным культурным направлениям. "Мне кажется, что это интересно. Надо подумать, может быть, работа была бы наша более предметной, действительно", — сказал Путин на заседании совета в субботу. Он подчеркнул, что необходимо создавать условия для подающих надежды молодых музыкантов. "Что касается условий для молодых музыкантов и для тех, кто работает уже в коллективах, которые себя зарекомендовали, тоже само собой разумеется, чтобы не было у нас таких трагедий, как с Чайковским — стакан воды выпил некипячёной и через несколько дней ушел из жизни. Петр Ильич — гений. В 54 года, по-моему. В 53… Слава богу, у нас сейчас воду кипятят в основном, но условия надо создавать для всех: и для молодых, и для начинающих… Здесь важно не только качество воды, жилье важно, уровень заработной платы, прекрасно понимаю", — заявил президент.