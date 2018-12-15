«Яблоко» хочет вернуться в Госдуму в 2021 году

Партия "Яблоко" ставит целью вернуться в Госдуму в 2021 году, для этого необходимо серьезное обновление с помощью проектных центров и путем формирования новой генерации политиков, заявила председатель партии Эмилия Слабунова.

"Яблоко" в субботу проводит заседание федерального совета партии.

"В меняющихся условиях у партии открываются возможности, которые важно не упустить. Наша цель — вернуться в парламент в 2021 году. Для того чтобы это сделать, нужно справиться с серьезной задачей — за 2,5 года основательно нарастить организационные, содержательные и технологические возможности партии, нарастить политические мышцы", — цитирует пресс-служба слова Слабуновой.

По ее словам, необходимо серьезное обновление партии. "Мы вместе с региональными отделениями сформируем команду, резерв, который сможет претендовать на ключевые направления на региональном, федеральном уровне. Для этого мы готовим программу обучения", — приводит пресс-служба слова Слабуновой.

Она отметила, что партийная политика будет реализовываться с помощью проектных центров. "Которые мы и существенно укрепляем, и создаем: уже работают Центр антикоррупционной политики и Центр новой муниципальной политики, будут созданы Центр гендерной политики, Центр законодательных инициатив, Центр экологической политики", — рассказала Слабунова.

По данным пресс-службы, председатель партии отметила, что "Яблоко" определяют люди, и главной задачей кадровой политики является "формирование новой генерации политиков, способных в жесткой и неравной политической конкуренции проводить позицию партии и готовых взять на себя ответственность за свободное и демократическое будущее России".