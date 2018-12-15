Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин призвал осторожно относиться к запретам в культуре 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам или их снятию в культурной сфере, включая концерты рэп-исполнителей.
Об этом Путин сказал в своем выступлении на заседании Совета по культуре и искусству, передает ТАСС.
«Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики. Это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают», — сказал он.
В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поручил выяснять причины отмены концертов молодежных исполнителей.
В последние несколько недель в российских регионах были отменены несколько концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». При этом замглавы МВД ведомства Игорь Зубов сообщал, что региональным подразделениям не давали указаний касательно отмены выступлений рэперов.
Между тем, в Госдуме решили провести конкурс для рэперов на туристическую тему.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
В кабмин Украины внесено предложение о прекращении ж/д сообщения с Россией Арестованный командир катера ВМС Украины объявил себя военнопленным Путин отметил необходимость возрождения сельских клубов
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония оправдалась за «игнорирование» договора с РФ46
Порошенко обратился к «объединительному собору»
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко509
Путин рассказал о данном Кобзону обещании6
На Украине разбился истребитель Су-27139
Видео
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
00:45
Отравленных Скрипалей нашли одеревенелыми в Солсбери
В мире
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
00:10
На Украине разбился истребитель Су-27
Происшествия
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
00:43
Заказное убийство надзирателя тюрьмы попало на видео
Криминал Происшествия
00:40
В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»
Общество Украина
01:41
На Марсовом поле погасили Вечный огонь
Общество
00:52
Петросян рассказал о горе
Шоу-бизнес
02:25
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной
Политика Украина
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение