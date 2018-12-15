Путин призвал осторожно относиться к запретам в культуре 

Президент России Владимир Путин призвал осторожно относиться к запретам или их снятию в культурной сфере, включая концерты рэп-исполнителей.
Об этом Путин сказал в своем выступлении на заседании Совета по культуре и искусству, передает ТАСС.
«Вы сказали, что рэп [зиждется] на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики. Это путь к деградации нации. Им нравится там где-то «за бугром» этим заниматься — бог в помощь, пускай что хотят, то и делают», — сказал он.
В среду уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова сообщала, что Путин на встрече с Советом по развитию гражданского общества и правам человека поручил выяснять причины отмены концертов молодежных исполнителей.
В последние несколько недель в российских регионах были отменены несколько концертов современных исполнителей, в частности рэперов Хаски (Дмитрий Кузнецов) и Элджея (Алексей Узенюк), групп IC3PEAK и «Френдзона». При этом замглавы МВД ведомства Игорь Зубов сообщал, что региональным подразделениям не давали указаний касательно отмены выступлений рэперов.
Между тем, в Госдуме решили провести конкурс для рэперов на туристическую тему.