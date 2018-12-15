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Путин призвал избегать крайностей с запретами рэп-концертов 

Газета.Ru + ещё 21 3 часа назад
Фото: Газета.Ru
Президент России Владимир Путин провел заседание Совета по культуре и искусству в Константиновском дворце. В ходе совещания глава государства призвал избегать крайностей с запретами в молодежной культуре, отметив, что «способ „хватать и не пущать“ — самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать».
В субботу, 15 декабря, в Константиновском дворце прошло заседание Совета по культуре и искусству, участие в котором принял президент России Владимир Путин. На мероприятии обсуждались вопросы формирования и реализации национальной программы «Культура» на период до 2024 года.
В преддверии заседания глава государства встретился с тяжелобольным мальчиком Артемом Пальяновым из Ленинградской области и его семьей в Овальном зале дворца. Ранее Путин пообещал ребенку исполнить его мечту, а именно — полет на вертолете.
«Хочу поздравить вас с наступающим Новым годом, Рождеством», — сказал президент во время чаепития с Пальяновым и его семьей, после которого лично проводил гостей до вертолетной площадки.
Одной из тем заседания Совета стало создание крупных культурных кластеров в регионах России. Путин призвал участников мероприятия не затягивать с решением этого вопроса.
«Надо не затягивать с запуском этих важных проектов и использовать при их реализации лучшие отечественные и зарубежные наработки, — сказал российский лидер. — При этом создание филиалов федеральных музеев, театров и вузов не снимает задачи поддержки развития аналогичных учреждений местного или регионального уровня, они не должны, безусловно, чувствовать себя «бедными родственниками», и уж тем более недопустимо их сокращение».
Путин также подчеркнул, что города, в которых появятся первые крупные кластеры, уже определены — речь про Владивосток, Кемерово, Калининград и Севастополь. Продолжая разговор, президент посоветовал опираться в решении этой задачи на успешный опыт Государственного Эрмитажа.
«И, конечно, важно решить такие насущные вопросы, как порядок содержания новых объектов, эксплуатация, финансирование, кадрового обеспечения, — добавил он. — Глобальная конкуренция за создание лучших условий для самореализации, раскрытия потенциала каждого человека сегодня растет. Ведущие страны мира, включая и нашу страну, Россию, справедливо видят в этом ключ к будущему».
Помимо этого, глава государства одобрил идею объявить 2020-й Годом народного творчества.
«Идея хорошая», — прокомментировал Путин предложение одной из участниц заседания.
Поддержал президент и вопрос о развитии сельских клубов на территории страны.
«Что касается клубного дела, это чрезвычайно важная работа. Не хочется говорить о грустном, о сети кинотеатров, клубов, которые так же, как и фельдшерско-акушерские пункты на селе практически, стали исчезать. Сейчас приходится создавать целую программу, но лучше не допускать, чтобы это все исчезало, а если уже что-то произошло, надо обязательно восстанавливать», — подчеркнул Путин.
По словам президента, во времена СССР необходимые ресурсы выделялись на выпуск книг на национальных языках, тогда как ныне «все коммерциализировалось».
«Как бы ни ругали тоталитарный режим, но [тогда] выделялись необходимые ресурсы, чтобы издавать книги на национальных языках, чтобы и газеты были, и передачи, — сказал он. — А у нас все коммерциализировалось, и эта часть нашей жизни очень пострадала за последнее время. Надо восстанавливать».
Не обошлось на заседании и без обсуждения одного из главных вопросов последнего месяца — определенных запретов, касающихся отечественной музыки (в основном — рэпа).
«Способ «хватать и не пущать» — он самый неэффективный, самый плохой, который можно себе придумать. И эффект будет обратный ожидаемому», — заверил Путин.
Он также выразил мнение, что мат является частью русского музыка, но относиться к нему нужно продуманно и «очень осторожно».
«Вопрос только в том, как это использовать. У нас разные части тела есть, но мы же их не выставляем напоказ каждый раз, когда тепло или холодно. Относиться к этому нужно очень осторожно», — заявил президент.
Говоря про русский рэп, Путин заметил, что и вальс стал классикой не сразу. В то же время он выразил обеспокоенность в связи с тем, что некоторые хип-хоп исполнители своим творчеством пропагандируют наркотики.
«Вы сказали, что рэп зиждется на трех китах — секс, наркотики и протест. Но вот из всего этого больше всего беспокоят наркотики», — отметил Путин, отвечая на вопрос композитора Игоря Матвиенко, который также предложил создать Фонд музыки по аналогии с Фондом кино.
«Вспоминаю Фонд кино, который был образован в 1994 году. Спустя 20 лет вдруг появляются фильмы, которые могут конкурировать с западными. Это очень хороший пример — и «Викинг», и «Лёд», и «Движение вверх». Государство вложило — народ получил. Может быть подумать о том, чтобы такой фонд создать для популярной музыки?» — выдвинул инициативу Матвиенко.
Напоминая об отменах концертов молодых исполнителей в России, продюсер предположил, что в решении этого вопроса может помочь создание специальной системы возрастных маркировок концертов.
«Наверное, можно придумать какую-то маркировку контента, может быть сместить акцент с исполнителей на площадку. Может быть придумать маркировку »+18», »+16», »+20», чтобы родители понимали, на что пойдут дети», — заключил Матвиенко.
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