Россия предложила Китаю участвовать в судьбе ракетного договора с США

Россия призвала Китай принять участие в переговорах о судьбе Договора о размещении ракет средней и малой дальности (ДРСМД), из которого собираются выйти США . Об этом в субботу, 15 декабря, сообщает Nikkei со ссылкой на несколько источников.

14 декабря директор Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что если США выйдут из договора, то Россия не будет связана никакими обязательствами по ДРСМД, а «ответственность за слом одной из основ стратегической стабильности ложится на Соединенные Штаты».

Замглавы МИД Сергей Рябков 13 декабря сказал, что в Вашингтоне до сих пор не пояснили, что вкладывают в понятие «приостановка» договора. Обвинения американской стороны в нарушении ДРСМД Москвой в МИД назвали голословными и необоснованными.

4 декабря госсекретарь США Майк Помпео заявил, что если Россия не начнет исполнять договор в течение 60 дней, то Америка сначала приостановит его действие, а потом начнет процедуру выхода. В октябре этого года Трамп объявил, что Америка выйдет из ДРСМД, поскольку Россия нарушает условия договора. При этом он утверждает, что Вашингтон готов заключить новую ядерную сделку с участием Москвы и Пекина.