Сенатор Алексей Пушков на английском языке объяснил причины той позиции, которую занял Вашингтон в разногласиях по Договору о ракетах средней и малой дальности. Своё заявление политик опубликовал в Twitter
«США не ответили на предложение Минобороны РФ обсудить ДРСМД, т. к. их цель — не сохранить договор, а похоронить его. Ясно, как день», — написал он.
The US did not answer to Russia's proposal to discuss the INF treaty for the U. S. goal is not to save it but to burry it. Clear as day. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 15 December 2018
15 декабря стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису обсудить все сложившиеся противоречия в условиях продолжения соблюдения ДРСМД.
Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал намерения Вашингтона приостановить действие Договора о ракетах средней и малой дальности. По мнению Москвы, фактически это означает нарушение соглашения.