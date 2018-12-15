Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
На Украине разбился истребитель Су-27
На Украине разбился истребитель Су-27

Пушков по-английски объяснился с Пентагоном 

News.ru + ещё 1 1 час назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков на английском языке объяснил причины той позиции, которую занял Вашингтон в разногласиях по Договору о ракетах средней и малой дальности. Своё заявление политик опубликовал в Twitter
«США не ответили на предложение Минобороны РФ обсудить ДРСМД, т. к. их цель — не сохранить договор, а похоронить его. Ясно, как день», — написал он.
15 декабря стало известно, что министр обороны РФ Сергей Шойгу заявил, предложил своему американскому коллеге Джеймсу Мэттису обсудить все сложившиеся противоречия в условиях продолжения соблюдения ДРСМД.
Ранее News.ru писал о том, что заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков прокомментировал намерения Вашингтона приостановить действие Договора о ракетах средней и малой дальности. По мнению Москвы, фактически это означает нарушение соглашения.
News.ru: последние новости
Ещё один украинский моряк назвал себя военнопленным Путин: книги должны быть доступными и бесплатными в РФ Путин недоволен пропагандой наркотиков в рэпе
Комментарии9
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Япония оправдалась за «игнорирование» договора с РФ20
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной240
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко480
На Украине разбился истребитель Су-276
В Крыму произошло ЧП130
Видео
01:04
Сегодня в Москву придет арктический холод
Погода Новости Москвы
11:38
«Загнанная крыса»: в Раде раскрыли планы Порошенко
В мире Статьи
Путин проводит заседание Совета по культуре и искусству
Политика Другое
00:40
В РПЦ отреагировали на скандальный «объединительный собор»
Общество Украина
01:41
На Марсовом поле погасили Вечный огонь
Общество
00:52
Петросян рассказал о горе
Шоу-бизнес
02:25
РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной
Политика Украина
00:16
Разоблачение редактора: «Битва экстрасенсов» дурачит зрителей
Шоу-бизнес
00:39
В Крыму обратились с призывом к ЕС
Политика
06:51
Глава Пентагона проигнорировал Шойгу
Армия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение