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Пушков написал твит на английском языке 

Газета.Ru + ещё 1 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Сенатор Алексей Пушков опубликовал в своем твиттере пост на английском языке.
В нем член Совфеда напомнил, что Соединенные Штаты не ответили на предложение российской стороны обсудить ситуацию с Договором о ракетах средней и меньшей дальности (ДРСМД).
"США хотят не сохранить ДРСМД, а похоронить его. Ясно как день", — написал Пушков.
В комментариях к посту один из пользователей спросил Пушкова, находится ли он в США, а другой посоветовал сенатору написать его в ответ на твит Госдепа или международных организаций.
Пушков периодически репостит англоязычные твиты, однако сам комментирует вопросы международной повестки на русском языке.
Ранее в Минобороны заявили, что в США уклоняются от обсуждения ДРСМД.
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