НОМ зафиксировал фейки о нарушениях на выборах в Приморье

В Telegram-каналах появляется ложная информация о нарушениях на повторных выборах главы Приморья, такие фейки легко выявить, сообщила федеральный координатор ассоциации «Национальный общественный мониторинг» (НОМ), сопредседатель движения « Россия выбирает» Елена Бабченкова.

«Нарушений в этот раз очень мало. Появились фейковые сообщения в некоторых Telegram-каналах. Это сообщения о вбросах и это откровенные фейки. Там публикуются видео с веб-камер, а в Приморье сейчас камер в принципе нет. Они (эти видео) достаточно легко находятся в интернете», — передает ее слова РИА «Новости»

По ее словам, одна видеозапись опубликована 17 марта 2018 года, другая еще в 2016 году.

«Публикуются другие сообщения, где говорится про открепительные удостоверения, открепительных удостоверений у нас тоже уже давно нет на выборах», — сказала Бабченкова.

Между тем, в ЦИК заявили, что повторные выборы губернатора Приморского края прошли без нарушений, жалоб не было.