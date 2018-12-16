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НОМ зафиксировал фейки о нарушениях на выборах в Приморье 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 86 7 часов назад
Фото: РИА Новости
В Telegram-каналах появляется ложная информация о нарушениях на повторных выборах главы Приморья, такие фейки легко выявить, сообщила федеральный координатор ассоциации «Национальный общественный мониторинг» (НОМ), сопредседатель движения «Россия выбирает» Елена Бабченкова.
«Нарушений в этот раз очень мало. Появились фейковые сообщения в некоторых Telegram-каналах. Это сообщения о вбросах и это откровенные фейки. Там публикуются видео с веб-камер, а в Приморье сейчас камер в принципе нет. Они (эти видео) достаточно легко находятся в интернете», — передает ее слова РИА «Новости».
По ее словам, одна видеозапись опубликована 17 марта 2018 года, другая еще в 2016 году.
«Публикуются другие сообщения, где говорится про открепительные удостоверения, открепительных удостоверений у нас тоже уже давно нет на выборах», — сказала Бабченкова.
Между тем, в ЦИК заявили, что повторные выборы губернатора Приморского края прошли без нарушений, жалоб не было.
Выборы в Приморье прошли в воскресенье. По итогам подсчета 14,53% голосов лидирует Олег Кожемяко.
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