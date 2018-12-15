Еще одно дело: Бутину так просто не отпустят

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в незаконной деятельности в качестве иностранного агента, возможно, готовится к даче показаний по другому делу — об этом пишут американские СМИ. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Бутина пошла на сделку с американским правосудием и согласилась признать вину, находясь под сильным давлением.

Россиянка Мария Бутина, обвиняемая в США в незаконной деятельности в качестве иностранного агента в пользу РФ, возможно, готовится к даче показаний по другому делу, сообщает американское издание Daily Beast.

По данным СМИ, Федеральная прокуратура в Вашингтоне, округ Колумбия , подала ходатайство о том, чтобы получить разрешение на тайную перевозку Бутиной. Это может быть признаком того, что обвиняемая будет привлечена к даче показаний в другом уголовном расследовании.

Известно, что в рамках нынешнего уголовного дела — о работе иноагентом — после соглашения на сделку Бутиной грозит тюремное заключение сроком до 5 лет или штраф в размере $250 тыс. Также возможна ее депортация в Россию, однако это решение будет принимать не суд, а «другие органы».

Накануне отец обвиняемой Валерий Бутин объяснил, почему она согласилась пойти на сделку со следствием и признала обвинение по одному пункту, передает ФАН.

«Я думаю, что именно по этой причине согласилась — из-за условий содержания. Если бы она была на воле, доказывала бы свою невиновность, добиваясь полного оправдания», — сказал он.

Также мужчина отметил, что у него нет возможности обсудить с дочерью детали следствия и сделки, так как на эту информацию наложен арест — всю информацию он получает из СМИ. По словам Валерия, его дочь с 20 ноября содержат в жутких условиях административной сегрегации — она 22 часа в сутки проводит в камере.

Россиянин Виктор Бут , приговоренный в США к 25 годам тюремного заключения, также указал на жесткую работу американских правоохранителей с заключенными.

«Они же очень хорошо работают — если они могут ломать генералов и адвокатов, то что говорить о девушке, которой 30 лет. У них это все отработано: то холодно, то жара, то холод, то жара. Отсутствие внешних раздражителей, угроза на всю жизнь — что всю жизнь проведешь в тюрьме. Человек сломался. Все понятно», — сказал он.

По его словам, «неважно, могло бы это преступление вообще произойти, или правительство его хотело сделать, неважно».

«Под это дело можно подвести кого угодно, как угодно. В федеральной системе почти 90% заключенных сидят по этой конспирации, как и я. У всех нет преступления, нет никаких улик, никакой подготовки. У американцев для «сговора» не нужно ничего, кроме одного — другого человека, который скажет, что да, так говорилось», — добавил Бут.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров также заявил, что Бутина пошла на сделку с американским правосудием, находясь под сильным давлением.

«Она находится в тяжелейших условиях. Уже много-много месяцев, по сути, к ней применяются своеобразные пытки…

У меня есть основания полагать, что цель этих условий, которые ей были созданы, заключалась в том, чтобы сломать ее волю и вынудить ее, по сути дела, признаться в том, чего она, скорее всего, не совершала. Но, это ее решение, мы будем делать все, чтобы права нашей гражданки были обеспечены, чтобы она как можно скорее вернулась домой», — сказал дипломат.

Глава российского внешнеполитического ведомства также добавил, что «понимает» решение Бутиной о сделке со следствием. По его словам, российские дипломаты потребовали, чтобы ее перевели в помещение общего содержания.

За день до этого сама Бутина сказала, что приняла это решение добровольно, никто не пытался оказать на нее давление. Она также упомянула, что за признание вины ей не обещали снизить срок.

Чуть ранее президент России Владимир Путин выразил недоумение работой американских правоохранительных органов в связи с уголовным делом в отношении Бутиной, передает НСН.

«Эта девушка несчастная наша, Бутина, сидит. Ей грозит 15 лет лишения свободы. За что? Я когда услышал, что вокруг нее происходит… Для начала я опросил всех руководителей наших спецслужб: кто такая? Никто о ней ничего не знает», — сказал глава государства во время заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Он добавил, что если кто и знает о деятельности Бутиной — то только в Совете Федерации , где она — по данным американских СМИ — работала помощницей тогдашнего заместителя председателя верхней палаты парламента Александра Торшина