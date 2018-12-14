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МИД прокомментировал создание армии Косово 

Москва24 2 часа назад
Фото: портал Москва 24/Роман Балаев
Россия считает, что Миссия ООН в Косове обязана принять меры для расформирования любых вооруженных косовоалбанских военных сил. Об этом говорится в распространенном в пятницу заявлении МИД России.
"Вызывает удивление риторика политиков США и ЕС, высших генералов НАТО, пытающихся убедить себя и окружающих рассуждениями о том, что решение о создании "армии" не меняет сути Сил безопасности Косова. Речь идет об увеличении их численности вдвое, создании резервов, а главное — подмене существа сил, до последнего времени выполнявших функции гражданской обороны. При содействии США и ряда стран НАТО уже ведется форсированная подготовка косовоалбанских военных", — заявил МИД.
Также в дипломатическом ведомстве заявили, что косовский политик Рамуш Харадинай с подачи США постоянно угрожает возобновить насилие и войны на Балканах. Создание армии непризнанного Косова по факту является нарушением резолюции Совета Безопасности ООН и непременно дестабилизирует ситуацию в регионе.
Ранее в пятницу, 14 декабря, парламент непризнанного Косова утвердил формирование полноценной армии на основе сил безопасности. Армия будет состоять из 5000 военнослужащих, еще 3000 будут в резерве, а ежегодные расходы на нее составят 98 миллионов евро. Командующий силами безопасности Рахман Рама заявил, что армия будет служить всем гражданам и выполнять свои функции на всей территории Косова, включая север Косова, населенный по большей части этническими сербами. Россия не раз выражала свою обеспокоенность по поводу ситуации на Балканах.
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