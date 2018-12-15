РФ готова прекратить ж/д сообщение с Украиной

РФ готова к прекращению железнодорожного сообщения с Украиной, заявили в СФ

Министерство инфраструктуры Украины внесло в кабмин официальное предложение о прекращении железнодорожного сообщения с Россией, сообщил ранее агентству УНН глава ведомства Владимир Омелян

"Наши поезда и так идут не через территорию Украины — те поезда, что идут на юг нашей страны. В Крым пока не ходят, но к 2019 году должен быть сдан железнодорожный мост через Керченский пролив, и поезда пойдут туда", — сказал сенатор.

Вместе с тем, отметил он, в случае прекращения железнодорожного сообщения пострадают обе стороны, хотя Украина и в большей степени.

"Транспортное сообщение между нашими странами есть, как для пассажиров, так и для товарного потока. Поэтому его прекращение создаст трудности для обеих стран. Но в большей мере для Украины, которая значительно больше импортирует из России", — пояснил Калашников.

Он полагает, что Киев все же примет решение о прекращении железнодорожного сообщения.